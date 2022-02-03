Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своими мыслями по поводу сегодняшнего размещения политических сил на международной арене, от чего зависит и настоящее, и будущее Украины.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, Европа, с одной стороны, благосклонно относится к Украине, с другой – просто так не выделяет ей денег. «Конечно, Макрон – добрейшей души человек, но деньги, полученные от него – это сигнал: ребята, определитесь, с кем вы. Вы с Европой – или с теми, кто дает вам списанные вертолеты?», - объясняет он.

В то же время Европа, рассуждает Руслан Бизяев, намерена вести с Украиной диалог по поводу Минских соглашений. Украина же со своей стороны, отмечает аналитик, не хочет вести переговоры с боевиками ОРДЛО, но и не отказывается от Минских соглашений.

«Украине нужен сперва контроль над границей, а после все остальное», - подчеркивает он. Кстати, эксперт напоминает о приезде Бориса Джонсона в Киев, от которого легче не стало, но поддержал позицию украинской стороны.

Далее он рассказывает, что Соединенные Штаты угрожают РФ введением новых санкций, хотя на самом деле не прочь выйти с ней на диалог, только не публичный. По мнению Руслана Бизяева, администрация президента Байдена демонстрирует республиканцам соблюдение красных линий, а партнерам – отсутствие переговоров за их спиной.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, какую позицию занял Вашингтон по отношению к Украине.

Также Politeka писала, что Бизяев прокомментировал формирование новых военно-политических альянсов в Европе.