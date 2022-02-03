Импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансировке энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Об этом сообщает Главком.

«Демпинг спекулянтов - значительный объем ежемесячно покупается трейдерами и поставщиками в Энергоатома для спекуляций и значительный коммерческий импорт э/э из Беларуси в условиях профицита отечественной энергосистемы - привели к существенному профициту э/э и разбалансировки энергосистемы», - заявил эксперт.

По словам эксперта, включение дополнительного атомного энергоблока было бы логичным шагом в качестве замещения в первую очередь импорта электроэнергии из Беларуси.

«Однако этого не произошло и мы получили остановку блоков украинских ТЭС и их разгрузка ниже допустимого уровня, а также обвал цены на электроэнергию на РДН до 61 евро/Мвтч, а в ночные часы до критически низкого уровня», - отметил Омельченко.

Разбалансировка энергосистемы и искусственный обвал цен могут спровоцировать углубление энергетического кризиса, считает эксперт.

"Для понимания, падения цен и, как следствие, убыточная работа генерирующих компаний усиливает долговой кризис в отрасли, создает реальную угрозу невыполнения Энергоатомом ПСО и неплатежеспособности предприятия «Гарантированный покупатель». И это далеко не исчерпывающий перечень последствий», - отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова".