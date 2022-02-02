За последний год вдвое возросла нагрузка на электросеть Киевской области в часы пикового потребления. Это привело к увеличению количества аварийных ситуаций.

Об этом в рамках круглого стола Energy Freedom заявил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда, пишет "Обозреватель".

"Большинство людей переходят на электроотопление. Соответственно растет коэффициент одновременности нагрузки. И если наша сеть была рассчитана на коэффициент 0.2, сейчас он составляет 0.5. Сети не выдерживают и выходят из строя. Но мы понимаем наши проблемы, над ними работаем, обнаруживаем узкие места и все делаем для того чтобы оперативно реагировать", – отметил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

По его словам, главной причиной этого является рост цены на газ.

Еще один фактор, существенно влияющий на аварийные отключения – износ сетей, что составляет 70% по стране.

Виталий Шайда отмечает, что сегодня нужны значительные средства и достаточно много времени, чтобы обновить сети:

"Благодаря RAB-тарифу, который в 2021 году появился, наши инвестиции увеличились в 2 раза. На сегодняшний день мы строим новые сети, модернизируем существующие", - заявил Шайда.

В то же время, генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети назвал и другие причины аварийных отключений, которые не носят сезонного характера. Так, по словам руководителя компании, чаще всего аварии случаются из-за падения деревьев на линии электропередачи. Чтобы уменьшить влияние такого фактора, компания прокладывает кабели в наиболее уязвимых участках воздушных линий электропередач и вместе с Облгосадминистрацией, лесными хозяйствами и территориальными общинами расчищает зеленые насаждения.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Киевские региональные электросети за 2021 год улучшил электрическую инфраструктуру для 300 тысяч клиентов в Киевской области.