Действующая власть давит на крупный бизнес через правоохранительные и фискальные органы, как и их предшественники.

Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко, пишет "Главком".

"В последнее время имеет место чрезмерное внимание, скажем так, власти к крупному бизнесу. Она такая, что может даже дестабилизировать крупные предприятия. Здесь можем упомянуть блокировки счетов «Арселор Миттал Кривой Рог», который даже имел трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам. Сейчас буквально вчера было сообщение об очередных точечных действиях в Кривом Роге на горнообогатительных комбинатах", - рассказал Головко.

По его словам, действующая власть использует те же методы давления на бизнес, что и предыдущая – через силовые и фискальные органы. По его мнению, это давление является политически мотивированным.

"Проблема не в том, что какие-то фискальные органы проводят какие-то процессуальные действия. Кажется, что этот вопрос политически мотивирован. И имеем ситуацию, я когда-то критиковал предыдущих президентов о том, что они используют силовые структуры, правоохранительные органы для каких-то политических разборок. То и здесь есть такое впечатление, что мы имеем тоже какие - то политически мотивированные наезды на бизнес», - пояснил Головко.

Он также подчеркнул: таким образом власть ухудшает инвестиционный климат в стране и инвесторы просто бегут из нее, поскольку понимают, что не защищены от произвола.

«Вчера это предприятие Лакшми Миттала, сегодня это предприятие Ахметова, а завтра это может быть любой-кого. Ваше предприятие, мое предприятие. Мы должны выстраивать систему, где правит закон, а не политически мотивированная деятельность», - подытожил Головко.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что блокирование правоохранительными органами работы «АрселорМиттал Кривой Рог» уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог" по требованию налоговой службы, которая насчитала задним числом компании неправомерные налоги. Компания подала иск в суд, и выиграла процесс.

Однако, несмотря на доказанную судом неправомерность давления, налоговая с теми же требованиями устроила проверки на ГОКах компании «Метинвест» в Кривом Роге, привлекая к проверкам правоохранительные органы и даже СБУ.