Своё мнение эксперт высказал в программе «Развилка».
«Сейчас внутри НАТО начинают создаваться региональные военно-политические блоки. В этом отношении очень важен визит в Киев британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также создаются ситуативные союзы внутри Евросоюза, ведь нельзя забывать, что Польша является его членом. Вопрос только в том, как Великобритания будет поставлять своё вооружение даже не Украине, а хотя бы Польши. Ведь даже поставка в эту страну американских танков вызвала серьёзный кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы, ведь европейские страны должны отдавать приоритет европейской техники. А в ЕС очень важны дотации, и немецкие бюргеры не захотят давать деньги на британскую технику, ведь Великобритания уже не является членом Евросоюза», - отмечает Руслан Бизяев.
Он также прокомментировал позицию США по ситуации вокруг Украины.
«Для США на первом месте стоит экономика, а политика – это производное. И сейчас они ведут с Китаем и РФ переговоры о правилах, по которым будет жить мировая экономика. Украина является козырем на этих переговорах, поэтому позиция Вашингтона остаётся неизменной: завтра Путин нападёт, а если кто-то в Украине этого не понимает, то это агент Кремля», - считает Руслан Бизяев.
Как сообщает Знай.ua, ранее он прокомментировал реакцию США на ультимативные требования России.
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Также Знай.ua сообщает, что Бизяев констатировал существенный рост рейтинга Петра Порошенко.