Своё мнение эксперт высказал в программе «Развилка».

«Сейчас внутри НАТО начинают создаваться региональные военно-политические блоки. В этом отношении очень важен визит в Киев британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также создаются ситуативные союзы внутри Евросоюза, ведь нельзя забывать, что Польша является его членом. Вопрос только в том, как Великобритания будет поставлять своё вооружение даже не Украине, а хотя бы Польши. Ведь даже поставка в эту страну американских танков вызвала серьёзный кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы, ведь европейские страны должны отдавать приоритет европейской техники. А в ЕС очень важны дотации, и немецкие бюргеры не захотят давать деньги на британскую технику, ведь Великобритания уже не является членом Евросоюза», - отмечает Руслан Бизяев.

Он также прокомментировал позицию США по ситуации вокруг Украины.

«Для США на первом месте стоит экономика, а политика – это производное. И сейчас они ведут с Китаем и РФ переговоры о правилах, по которым будет жить мировая экономика. Украина является козырем на этих переговорах, поэтому позиция Вашингтона остаётся неизменной: завтра Путин нападёт, а если кто-то в Украине этого не понимает, то это агент Кремля», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Знай.ua, ранее он прокомментировал реакцию США на ультимативные требования России.

Также Знай.ua сообщает, что Бизяев констатировал существенный рост рейтинга Петра Порошенко.