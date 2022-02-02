Компания ДТЭК Энерго инвестировала 28 млрд гривен в модернизацию ТЭС. Средства вложили в проведение 40 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭС в соответствии с ремонтным графиком Министерства энергетики.

Как передает "Обозреватель", об этом написал спикер ДТЭК Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

«С 2012 по 2021 гг. (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд гривен. Из них капитальные расходы – 13,4 млрд гривен. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом угле. Из значимых – более 20 проектов», - написал он.

Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году было инвестировано 2,6 млрд гривен в стабильность работы ТЭС и проведено 30 плановых ремонтов блоков.

Также он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынуждено выводила энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке.

«Они (выводы блоков в ремонт – ред.) случались, прежде всего, в период длительного несения ТЭС ДТЭК Энерго максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую из-за дефицита топлива», - подчеркнул Шевелев.

Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти в два раза до 2,3 млрд кВт-ч.

Напомним, что ранее из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.