Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян обсудила с Послом по особым поручениям МИД Литовской Республики Йонасом Даніляускасом вопрос предоставления Украине технической помощи.

"Последние годы ситуация безопасности в Украине меняется. Но неизменной остается поддержка украинской независимости Литвой. Подтверждением этого является то, что сегодня мы начали наши консультации с представителями Литовской миссии относительно потребностей системы МВД», – отметила Мэри Акопян.

Рассказывая литовской делегации о аспекты ситуации в стране, заместитель министра подчеркнула, что МВД постоянно работает над усилением не только внутренней безопасности, но и обороноспособности страны. Без внимания ведомства не остаются и вопросы гражданской безопасности.

Мэри Акопян призвала представителей делегации приложить усилия, чтобы активизировать работу органов власти стран-участниц Украины-Польши-Литвы в формате «Люблинского треугольника». Она поблагодарила членов делегации Литовской Республики за последовательную поддержку Украины и выразила надежду на расширение двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Посол по особым поручениям МИД Литовской Республики Йонас Даниляускас выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину и, в частности, Министерство внутренних дел, и поблагодарил украинскую сторону за значительную помощь в преодолении миграционного кризиса, возникшего на границе Литвы в конце прошлого года.

"В это непростое время мы хотели бы поддержать вас еще больше. Премьер-министр Литовской Республики создал специальную миссию по оценке потребностей Украины, в состав которой вошли представители различных институтов. Миссия имеет две основные задачи. Первое-дипломатическая и политическая поддержка Украины. Второе-определить ваши потребности, чтобы впоследствии оказать необходимую техническую помощь", - отметил Йонас Даниляускас.