Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.

Как сообщает Максим Жорин, Зеленский заявил о намерениях заняться созданием профессиональной армии с 2024 года, в частности речь идет о 20 бригадах, увеличении численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек и зарплат военным. В то же время он объясняет, что из-за создания профессионального войска придется сократить его численность при увеличении финансирования. Тем не менее, подчеркивает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, президент пообещал сделать все – и сделать профессиональную армию, и увеличить ее численность.

Ветеран убежден, что все это просто заявления для публики. «Выглядит, пожалуй, серьезно. Но на самом деле опасно, когда главнокомандующий не видит разницы между заявлениями о «миллиарде деревьев» и планами реформ в армии. Снова громкие слова, по которым не будет практических результатов», - объясняет Максим Жорин.

Далее он перечисляет существующие проблемы в украинской армии: «Реальные действия Зеленского не говорят, что армия есть среди его приоритетов. Остановился целый ряд оборонных предприятий и проектов, в том числе ракетных. Тащили с выполнением Государственного оборонного заказа». Кроме этого, добавляет руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, ремонт дорог обошелся вдвое дороже, чем поставки ВСУ, военным же не повышали зарплаты уже 2,5 года, происходит отток кадров, а некоторые бригады укомплектованы меньше, чем на половину.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что любой человек в Украине не сможет назвать точную дату, когда это произойдет.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса провели открытую обучение в Киеве.