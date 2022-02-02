Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины и заместитель секретаря СНБО назвал основные ошибки власти в организации сил территориальной обороны и объяснил, как она должна быть организована.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По мнению Сергея Кривоноса, у организации сил территориальной обороны и в самом законе есть немало ошибок.

«Территориальная оборона – что имеем, то имеем. И дай Бог им сил и сил, чтобы они это сделали. Дай Бог, чтобы не было дискредитации самой идеи территориальной обороны в глазах украинского народа, потому что потом вы уже никого не затянете к территориальной обороне», - отметил гость программы.

Первый нюанс, касающийся территориальной обороны, генерал связывает с самим законом. Сергей Кривонос рассказал, что сам представленный президентом альтернативный законопроект был, по сути, заимствован из программы Пяти шагов, которая была направлена на организацию территориальной обороны в Украине. Генерал также добавил, что одной из проблем является недоверие к руководству очагов терробороны, многие из которых даже не имеют опыта в боевых действиях.

«Дай Бог, чтобы хотя бы так, Но все равно, люди, которые не воевали, а прятались под юбками своих жен, ничего не могут, потому что они на те грабли не наступали, на которые наступали мы в 2014 году», - заявил Сергей Кривонос.

Кроме того, по его мнению, власти пытаются создать территориальную оборону в крайне короткие сроки. Сергей Кривонос отметил, что в настоящее время не учтена истинная суть территориальной обороны, поэтому фактически создается третий оперативный резерв для пополнения потерь на фронте.

На самом же деле, говорит генерал, территориальная оборона – это именно о подготовленном народе, а не вооруженных силах. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы представители территориальной обороны хорошо знали свою территорию.

«Сила территориальной обороны – это то, что ты знаешь собственную территорию, как собственный карман. Власть рассматривает подразделения сил территориальной обороны как для ведения боевых действий. Правильная организация – как раз эти подразделения организуют и обеспечивают нормальную безопасность жизнедеятельности того района, где они находятся и делают невозможным или значительно уменьшают желание противника действовать в том районе, где находится правильно организованная и обученная территориальная оборона», - пояснил Сергей Кривонос.

Как сообщала Politeka, Белецкий заявил, что мы имеем абсолютно советскую систему территориальной обороны.

Также Politeka писала о том, что Сергей Кривонос рассказал, чему научился в Ираке у американцев.