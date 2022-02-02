Об этом пишет Багнет. Приводим материал издания без комментариев и ремарок.

Коммунальное предприятие, которое возглавляет Виктор Брагинский, контролируется его родственниками и так называемым ОПГ Павлики. Наш информатор просил не упоминать его фамилию, потому что боится за свою жизнь.

Он рассказал, что все тендеры по ремонту метро и сопутствующим работам осуществляет только подконтрольная Брагинскому компания ООО "Теплоэнергоавтоматика", где руководителем является Александр Павлик, а куратором – Кирилл Павлик. Оба – родственники Виктора Брагинского и "смотрящие" над КП "Киевский метрополитен". Директором по строительству коммунального предприятия они назначили своего менеджера – "фунта" Олега Смирнова, который выполняет все команды ОПГ Павлики.

По словам информатора, генподрядчиком строительства метро на Виноградарь стала компания "Киевметрострой", которая еще с 1949 года строит метро в столице, но Брагинскому и ОПГ Павлики эта ситуация не совсем нравится. Зная, что метро нельзя построить без проектно-финансовой документации и денег, придумали алгоритм, как сделать из АО "Киевметрострой" ручную компанию, тормозя согласование финансирования, и не выдавая смет на строительство.

При этом они получили на подконтрольные им ООО "Теплоэнергоавтоматика" и еще ряд своих ручных компаний сумму порядка 700 миллионов гривен якобы на закупку оборудования для линии метро на Виноградарь, и якобы разместили заказ на запорожском заводе "Плутон" (члены ОПГ Павлики – выходцы из Запорожья). Они договорились с директором этого завода и обналичили через счета "Плутона" огромную сумму.

Сотрудники завода рассказали, что им дали команду изготовить металлические ящики без всякой проектной документации, затраченная сумма на изготовление этих ящиков – порядка 2 миллионов гривен. После обналичивания сотен миллионов гривен странным образом скоропостижно скончался директор ООО "Теплоэнергоавтоматика", и все концы – в воду…

Примерно такая же история случилась и с другими компаниями, подконтрольными ОПГ Павлики и Виктору Брагинскому по поставкам стройматериалов. Но здесь у предприимчивого Брагинского возникает вопрос. Когда закончится стройка, нужно будет поставлять оборудование, лифты, эскалаторы, которых нет. Вот тут все и вскроется. Что делать? Нужно просто не давать работать "Киевметрострою", не подписывать акты, не выдавать документацию, тормозить финансирование. Как следствие, "Киевметрострой" просто обанкротится, а более 1000 его сотрудников останутся без зарплаты.

Параллельно Брагинский, имея информацию о конфликте команд мэра Киева Виталия Кличко и Офиса Президента, начал раскачивать старые уголовные дела, чтобы арестовывать счета предприятия, блокировать работу, а потом обвинить "Киевметрострой" в долгом строительстве, незакрытых актах и т.п. Затем просто расторгнуть договор и списать все украденные деньги на "Киевметрострой".

Но вот незадача. Расторгнуть договор – значит пойти на повторный тендер, искать дополнительные средства, ходить на суды с нынешним генподрядчиком. А все это наносит удар по репутации Виталия Кличко. И тут смышленые люди из ОПГ Павлики придумывают новую схему. "Киевский метрополитен" подает в суд на расторжение договора, хотя у "Киевметростроя" имеется безупречная правовая позиция, чтобы выиграть эти дела. Но Брагинскому сотоварищи этого и нужно, так как они хотят продлить договор на строительство метро на Виноградарь с АО "Киевметрострой" именно по решению суда!

И здесь Виктор Брагинский с ОПГ Павлики могут облапошить и "Киевметрострой", и Виталия Кличко, так как фишка кроется в следующем. Не подписывая акты выполненных работ, они хотят создать бюджетную дыру в виде потраченного аванса, добиться новых уголовных дел, а через суды попытаться взыскать эту сумму. При этом показать, что "Киевметрострой" якобы не способен построить ветку на Виноградарь, и надо в любом случае договор расторгнуть.

В результате они хотят повесить на "Киевметрострой" украденные ОПГ Павлики 700 миллионов бюджетных гривен, убирают с рынка своего конкурента столичных метростроевцев, завести предприятие от ОПГ Павлики на новый тендер и выигрывают его!

Интересно, кто из высокопоставленных лиц вместе с Виктором Брагинским участвовал в этой многоходовой комбинации. Знает ли об этом его шеф Виталий Кличко? Не секрет, что Брагинский уже давно сотрудничает с Офисом Президента. Поэтому всем сотрудникам КП "Киевский метрополитен" говорят, чтобы они ничего не боялись, а кто будет перечить команде Брагинского, тех ждут уголовные преследования и физическая расправа от участников ОПГ Павлики.

При этом члены ОПГ Павлики запугивают сотрудников КП "Киевский метрополитен", имеющих свое мнение. Но опытные работники не понимают, что происходит в таком прибыльном коммунальном предприятии, как "Киевский метрополитен". Почему ничего не строится, а по документам везде одни убытки?

Наша редакция готовит заявления по данным фактам в Офис генпрокурора. Оказалось, что главная причина остановки сооружения метро на Виноградарь – личное пожелание руководителя КП "Киевский метрополитен" Брагинского! ОПГ Павлики, по нашей информации, даже оплатила информационную атаку в интернет-СМИ, на тему якобы невыполнения "Киевметростроем" условий договора, будто бы компания ничего не строит. И все это для списания крупного воровства ПОГ Павлики.

Надеемся, мэр Киева Виталий Кличко произведет кадровые изменения в данном коммунальном предприятии, которые давно назрели. Но прежде мэр должен задать Виктору Брагинскому несколько важных вопросов. Почему за четыре года строительства метро на Виноградарь не закрыт ни один акт выполнения работ, ведь в реальности метростроевцы делали все по графику? Почему на заводе "Плутон" в Запорожье нет проектной документации на заказанное оборудование? Почему в принципе этого оборудования нет – ни станционных лифтов, ни эскалаторов? Понятно, что вопросы риторические. Особенно учитывая, что Брагинский на совещаниях в КП "Киевский метрополитен" постоянно с улыбочкой подчеркивает, чем дольше идет строительство метро на Виноградарь, тем больше у него денег!