Каждый человек, который грешит, должен понимать, что он идет против Божьей воли, и что Бог в любой момент может позвать к Себе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

Человеку невозможно по-настоящему покаяться в своих грехах, греховных поступках, если он делает их осознанно, с целью покаяться в них позже.

"Если человек делает что - то против себя, если он осознанно грешит против ближних, если он причиняет определенного рода дискомфорта и негатива в отношении ближних и мотивирует это тем, что в определенное время своей жизни «я могу пойти и попросить у Бога прощения за содеянное» - это выражение и мысли являются лукавством. И по сути, такой человек - с «сожженной» совестью», - пояснил преподаватель КДАиС.

Священник отметил, важно помнить о том, что в любой момент жизнь может закончиться, и со своим грехом человек может предстать перед Богом.

"Человек может предстать перед Богом в тот момент, когда он и совершает этот грех», - добавил отец Афанасий.

«Делать грех и лукавить перед Богом о том, что «я согрешу, а потом пойду и попрошу у Бога за это прощения» - это высшая степень лукавства, который только может быть. Ведь это время может и не наступить. Ведь Бог не может принять такое лицемерное покаяние", - отмечает преподаватель КДАиС.

Также священник отметил, что каждый человек, который грешит, должен осознавать, что он идет против воли Божьей.

«Важно не оправдывать себя, говоря о том, что наступит время для моего личного покаяния при совершении определенного грехопадения», - подытожил иеромонах Афанасий (Стрельцов).