«Полтавская газонефтяная компания», крупнейшим акционером которой является олигарх Игорь Коломойский, оспорила в Окружном административном суде Киева постановление Кабинета министров об обязательстве частных газодобытчиков продавать 20% ресурса на бирже по регулируемым ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

По иску ПНГК открыто производство, подготовительное заседание назначено на 25 февраля 2022 года. Компания Коломойского требует признать противоправным и недействительным вышеуказанное постановление правительства.

Отметим, что еще одна компания олигарха Коломойского – «Укрнефтебурение» - оказалась единственным крупным добычиком газа, который полностью проигнорировал требование Кабмина.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из более 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны, в том числе МХП Юрия Косюка и Кернел Андрея Веревского. Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на «социальный» газ по льготным ценам.

Всего на февраль потребность компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам представителя «Слуги Народа» в Днепропетровской области.