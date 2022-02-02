Ровно год назад, 2 февраля 2021 года, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие незаконное решение СНБОУ и применил против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK санкции, в результате которых эти каналы оказались отключены от вещания.

Но на этом украинская власть не остановилась, репрессии в отношении независимых СМИ продолжились. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», как одна из крупнейших политических сил в стране, выражает солидарность с журналистами закрытых телеканалов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле напомнили хронологию событий и то, какие еще СМИ подверглись давлению со стороны власти Зеленского после закрытия первых трех телеканалов.

«Позднее опять-таки во внесудебном порядке ‒ по письму СБУ ‒ всего через час после начала эфира был заблокирован в сетях кабельных операторов и оказался отключенным от вещания телеканал "Первый независимый", который был создан творческими коллективами закрытых СМИ. А 28 декабря 2021 года точно так же незаконно решением СНБОУ, подписанным Зеленским, были введены санкции и против телеканалов UkrLive и "Первый независимый". Ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет о политически мотивированной расправе над неугодными СМИ», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что мировое сообщество, в первую очередь медиасообщество и международные правозащитные организации, неоднократно давали оценку внесудебному преследованию украинских средств массовой информации со стороны власти.

«31 января 2022 года международная организация "Репортеры без границ" в очередной раз призвала Зеленского более внимательно относиться к свободе слова, напомнив и о закрытых телеканалах, и о других медиа, преследуемых украинской властью, а глава берлинского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир фактически обвинил украинскую власть в том, что она использует борьбу с дезинформацией как прикрытие для массовых репрессий против СМИ», – сообщили в оппозиционной политсиле.

Также в ОПЗЖ напомнили, что и в ООН, и в ОБСЕ, и в ПАСЕ не единожды указывали на безосновательность закрытия украинских СМИ, несоответствие решений о введении санкций против медиа международным стандартам законности и демократии, беспрецедентное сужение прав и свобод в Украине и недопустимость давления на СМИ.

Причем, как отметили в «Оппозиционной платформе – За жизнь», для введения санкций против СМИ Президент Зеленский использует исполнительную власть без обеспечения судебного процесса. Кроме того, в стране ведется травля журналистов и политических оппонентов главы государства, и в этом с властью активно сотрудничают национал-радикальные, профашистские организации.

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь заявляет о недопустимости политических репрессий и уничтожения свободы слова. Мы солидарны с журналистами закрытых каналов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине и осуществлении политических репрессий. Наша партия будет добиваться восстановления справедливости, обеспечения гарантированного статьей 34 Конституции Украины права на свободное выражение своих мыслей и убеждений», – подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в политсиле констатировали, что те, кто принимал решения о применении незаконных санкций против физических и юридических лиц, «должны понести уголовную ответственность за свои преступные действия».