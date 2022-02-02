5 февраля в Харькове партия «Национальный Корпус» проведет большой ход за украинский город Харьков.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Как говорится в публикации, сегодня над Харьковом нависла серьезная опасность, ведь войска РФ выстроились на украинских границах. Поэтому, подчеркивают представители Нацкорпуса, харьковчане должны объединиться и показать, что готовы защищать себя и свой город. «Во времена реальных угроз военного нападения харьковчане выйдут на улицы города и скажут всему миру: «Харьков – украинский город!», - сказано в заявлении.

Представители Нацкорпуса вспоминают, что в 2014 году они уже объединились вокруг общей цели и смогли подавить пророссийский мятеж в Харькове. «Мы стали единым фронтом и испортили планы руководства РФ по созданию очередной недореспублики», - подчеркивается в публикации.

Также в сообщении сказано, что в эту субботу, то есть 5 февраля, в 14:00 на Майдане Конституции начнется акция. Представители Нацкорпуса приглашают всех присоединиться к сопротивлению города Харькова агрессии со стороны РФ.

Как сообщала Politeka, в эти выходные в Киеве прошла военная подготовка в рамках программы «Не паникуй! Готовься».

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал, как сегодня работают украинские исследовательские центры оборонного комплекса.

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