Медицинский эксперт, главный редактор сайта Trigger Анатолий Якименко объяснил, по каким причинам медиков в Украине отстраняют от их работы, а также оценил массовость этого явления.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как отмечает эксперт, нигде не объяснена официальная позиция по ситуации с отстранением медиков. «Есть разговоры, нашёптывания, но официально – ничего», - подчеркивает он. Анатолий Якименко вспоминает, что только объявили об отстранении медиков от работы из-за опасности.

И говорилось, добавляет он, что это патерналистское мероприятие. Гость программы напоминает, что так же министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил об отстранении педагогов от их работы. Тем не менее, добавляет он, сегодня об этом объяснении и не упоминается.

Анатолий Якименко рассказывает, что согласно официальной формулировке медиков отстраняют до устранения причин, а не до улучшения эпидемиологической ситуации. «А причина – это отсутствие вакцины. Если вы не будете вакцинироваться год или два, то столько вы и будете отстранены от работы», - объясняет он.

В то же время эксперт отмечает, что статус бессрочного отстранения от работы не совсем ясен. В частности, он ссылается на статью 12 Закона о защите населения от инфекционных болезней, которая на самом деле достаточно двоякая, то есть допускает различные толкования, но и там чего-то подобного нет. В других законах, подчеркивает Анатолий Якименко, эта процедура тоже не прописана.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал о результатах реформ украинской системы здравоохранения.

Также Politeka писала о том, что Голубовская рассказала, как сильно COVID-19 поражает легкие человека.