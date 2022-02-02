Астролог Руслан Атаманов рассказал, почему у нас может закрываться денежный поток, а также объяснил, как наладить энергетический денежный канал и получать удовольствие от денег.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

«Очень важно деньги не блокировать. Очень часто вообще денежная блокировка идет от карма-рода, когда род не любил деньги, считали, что деньги – это зло, деньги уходят как вода. И когда дедушки, бабушки это произносили оно и передавалось нам, впитывалось в кровь нашу, наши гены», - рассказал Руслан Атаманов.

Астролог отметил, что открывать финансовый канал надо и через любовь, и также и самостоятельно – с помощью обрядов, молитв. По его мнению, самое главное – это относиться к деньгам бережно, их не растрачивать зря.

«В кошельке они должны храниться очень правильно, купюра к купюре, ничего не жмякать. Деньги на вас обижаются. Если эти правила соблюдать все будет хорошо, финансовый канал будет открыт», - говорит Руслан Атаманов.

По его словам, нужно просыпаться и настраивать себя на позитив в отношении денег. Астролог объяснил, что даже если денег нет, нужно делать себе установки на богатство, тогда деньги будут преумножаться и привлекаться. Руслан Атаманов подчеркнул, что самый первый способ открыть финансовый канал – это проводить обряд на деньги.

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