В ведомстве напомнили, что народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства, сообщается на портале МВД. В связи с этим, делом занимается Государственное бюро расследований.

Именно из-за того, что в ходе следствия полицией были получены факты, которые свидетельствовали, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

За это отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался «договориться» с Министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.

Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.

Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований.

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