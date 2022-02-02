О том, как распознать проблемы с печенью и как на орган может повлиять тяжелое течение коронавируса, рассказал изданию Сlutch руководитель клиники Efferent, хирург-гепатолог высшей категории Чорномыз Виталий Дмитриевич.

В частности, он ответил на вопрос, можно ли распознать дома одну из самых опасных болезней печени - цирроз печени. Как известно, он входит в число шести основных причин смерти пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14—30 случаев на 100 тыс. населения.

"Если у пациента стадия уже средней субкомпенсации или декомпенсации, то он однозначно это заметит по следующим симптомам:

отеки на ногах,

выраженная слабость,

желтушность склер,

огромный живот из-за асцитической жидкости.

Асцит, кстати, говорит что есть серьезная проблема с печенью, а именно — декомпенсированный цирроз.

Начальные стадии цирроза пациентам практически незаметны, потому они поддаются ранней диагностике благодаря фиброскану, которой мы уже как 13 лет используем в клинике. Начальные стадии поддаются лечению, регенерация проходит очень хорошо.

В этом случае пациент не определит ничего по симптомам, он разве что может заметить, что начал сильно уставать, у него пропал аппетит, появился какой-то зуд кожных покровов или синяки из-за снижения тромбоцитов, боли в мышцах и суставах. То есть вроде такие неспецифические симптомы, но на них нужно обращать внимание и проходить диагностику", - сообщил врач.

Также доктор назвал неожиданные симптомы, по которым можно распознать проблемы с печенью.

"Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда возникает тяжелый цирроз печени. И вот мы стараемся, вытягиваем пациента из этого тяжелого состояния, он начинает восстанавливаться, регенирируются клетки, а потом любая стрессовая ситуация и все начинается сначала.

То есть депрессия, раздражительность — это и симптомы поражения печени, но это и последствия её поражения. И чаще всего они ухудшают течение и лечение самого заболевания.

Так как на втором месте стоит все-таки алкогольное поражение печени, очень часто у пациентов мы встречаем эту сопутствующую патологию при первичной же консультации", - рассказал Виталий Дмитриевич".

Кроме того, врач рассказал, какие факторы могут негативно влиять на здоровье печени.

"Для того, чтобы разрушить печень, существует много атакующих факторов. На первом месте вирусные гепатиты. Они вызывают фиброз, цирроз – то, что называют «посадить печень» - и иногда необратимые изменения, вплоть до гепатоцелюлярной карциномы.

На втором месте - токсическая нагрузка алкоголем, на третьем - медикаментозная нагрузка (прием гормонов, антибиотиков, обезболивающих препаратов и даже спортивных биодобавок).

То есть достаточно широкий перечень препаратов, от которых страдает печень. А она должна, имея свои 500 функций, выполнять их.

Следующий момент – аутоиммунный гепатит на фоне различного рода аутоиммунных заболеваний.

Также мы столкнулись с проблемой постковидной интоксикации. Это важно на сегодняшний момент, поскольку у пациентов отмечается повышение активности печеночных ферментов после тяжелого течения ковида. Таким пациентам нужна реабилитация не только в санаториях, но и в больнице", - сообщил врач.