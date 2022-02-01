Дипломаты высоко оценили профессионализм представителей Министерства внутренних дел, которые предотвратили попытку государственного переворота.

"Мы знаем, что усилия России по дестабилизации Украины являются частью их руководства. Мы все видели это раньше, и мы должны ожидать больше таких попыток в будущем. Мы аплодируем бдительности украинских правоохранительных органов и служб безопасности в это важное время", - такое сообщение опубликовали дипломаты в Facebook.

Напомним, что сегодня суд арестовал бывшего полковника Нацполіції Юрия Голубана на 2 месяца без права внесения залога. Его подозревают в подготовке свержения конституционного строя в Украине с целью силового захвата власти.

Сейчас известно, что Голубан мог участвовать в боевых действиях на востоке Украины в составе российско-оккупационных войск.