Дипломаты высоко оценили профессионализм представителей Министерства внутренних дел, которые предотвратили попытку государственного переворота.

"Мы знаем, что усилия России по дестабилизации Украины являются частью их руководства. Мы все видели это раньше, и мы должны ожидать больше таких попыток в будущем. Мы аплодируем бдительности украинских правоохранительных органов и служб безопасности в это важное время", - такое сообщение опубликовали дипломаты в Facebook.

Напомним, что сегодня суд арестовал бывшего полковника Нацполіції Юрия Голубана на 2 месяца без права внесения залога. Его подозревают в подготовке свержения конституционного строя в Украине с целью силового захвата власти.

Сейчас известно, что Голубан мог участвовать в боевых действиях на востоке Украины в составе российско-оккупационных войск.

Популярные статьи сейчас

Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"

Оборвалась жизнь выдающегося украинца, рассекречена причина трагедии: "Лежал в больнице..."

Знаменитый актер отошел в мир иной, семья опустошена: "Пустоту в сердцах не получится заполнить"

Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась с украинцами радостью, Ярославский не сдержался: "Мои хорошие..."

Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Показать еще