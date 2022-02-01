На горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено.

Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур – действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность, пишет ТСН.

В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

Группа Метинвест является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики.

Метинвест официально заявляет, что все предприятия Группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

Группа Метинвест оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. Метинвест поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы «неправильно рассчитанных налоговых отчислений», что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом.

На горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено.

Напомним, в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В компании выразили возмущение этим решением и отметили, что судебное дело по иску ГНА касается "подхода к расчету ренты", и окружной административный суд 4 ноября принял сторону "АрселорМиттал", которая готовится к апелляции.

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине Синэво налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. Синэво оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.