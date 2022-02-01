Об этом Евгений Енин отметил в эфире телеканала "Дом".

"Нас чрезвычайно расстроил тот факт, что, кроме основной группы, в составе общественного мероприятия должна была быть запасная группа, которая, по словам заказчика, должна была "подстраховать" действия основной. Безусловно, Национальная полиция еще долго могла бы наблюдать и осуществлять "подконтрольную деятельность" в отношении этих злоумышленников, если бы не тот факт, что "подстраховкой" можно было бы предусмотреть что угодно: вплоть до боевых гранат и некоторых других "сюрпризов", которые угрожали бы жизни и здоровью киевлян", — отметил Енин.

Чиновник добавил, что основные планы охватывали применение бутафорской крови, огнетушителей и файеров, которые имели бы спровоцировать нестабильность.

Кроме того, по его словам, планировали жечь шины, которые, по мнению организаторов, должны были бы привести агрессивные столкновения с правоохранителями, а затем начать делать огласку о "жертвах" столкновений.

Енин сказал, что в полицию обратился один из подозреваемых, который занимается организацией митингов за деньги. Якобы, его удивили очень высокие цены заказчиков.

Следствие совместно со Службой безопасности проверяет информацию о связи организаторов этих беспорядков с российскими спецслужбами. Также следователи ищут лиц, которых хотели привлечь к организации подобных беспорядков в других городах Украины.