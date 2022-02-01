Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" увеличил прокачку газа по украинской газотранспортной системе почти до максимума контрактного объема. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, пишет издание "Деньги.ua".

После того, как российский "Газпром" увеличил транзит газа через Украину, цена на газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров. При этом Номинация на транзит газа через Украину во вторник повысилась до 107,7 млн куб. м, - в январе среднесуточный объем составлял 54 млн куб. м.

Вместе с тем почти в шесть раз снизился реверсный поток по газопроводу Ямал-Европа, по которому "Газпром" остановил поставки 21 декабря.

Если проанализировать ситуацию за 2021 год, то транзит газа в Европу украинской ГТС уменьшился на 25% (по сравнению с показателями 2020 года) и составил 41,6 млрд куб. м. Среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м газа в сутки, при этом в определенные периоды он был снижен до 67 млн кубов.