Решение Кабинета Министров о ручном регулировании рынка газа приведут к оттоку инвестиций из отрасли, сокращению добычи газа и как следствие увеличения импортной зависимости от России.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинской энергетической ассамблеи, пишет Обозреватель.

«Предлагаемые механизмы нерыночные и противоречат международным практикам. Ведь европейские страны, также переживающие энергетические кризисы, вместо вмешательства в работу рынков, предлагают поддержку потребителям – населению и бизнесу. Закономерность таких нововведений бесхитростна: отток инвестиций из отрасли, стабильное падение добычи украинского газа и как результат еще большая импортозависимость от РФ», - говорится в нем.

Ассамблея отмечает, что государственное вмешательство в работу рынка почти прямым текстом говорит нашим европейским партнерам о затягивании со стороны Украины взятых на себя международных обязательств в части создания единого рынка газа.

Также ВЭА подчеркивает, что принятие таких решений требует обязательной консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества, однако такие консультации не проводились.

«В этом случае трансформация «энергетической безопасности страны» в перманентную «энергетическую опасность» является только вопросом времени. Временная слабость, за которую с высокой степенью вероятности придется заплатить слишком высокую цену. Нам это не нужно, и Украина способна не допустить этого сценария», - подытожили в ассамблее.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из более 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны, в том числе МХП Юрия Косюка и Кернел Андрея Веревского.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.