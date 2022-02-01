Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
По словам гостя программы, сегодня можно наблюдать процесс структурирования украинской оппозиции. В частности, он говорит о политическом проекте Дмитрия Разумкова. Как отмечает Руслан Бортник, его общественную организацию уже можно считать заявкой на политическую партию. «Саму партию сейчас создавать нежелательно, потому что тогда она станет самостоятельной силой и заживёт собственной жизнью», - объясняет эксперт. В то же время он указывает на то, что до сих пор нерешенными остаются вопросы о том, кто будет инвестировать в партию и помогать ей в медиапространстве.
В целом же, рассуждает Руслан Бортник, в Украине скорее есть экономическая оппозиция, чем политическая. Он объясняет, что это те люди, которые, хотя и не находятся у власти, не имеют с ней споров в идейном или политическом плане. «Ранее можно было говорить, что в оппозиции существует конгломерат бывших партнеров Зеленского, есть конгломерат политиков старой формации», - отмечает политтехнолог.
Сегодня же, добавляет он, идет процесс оформления вокруг определенных фигур разных команд. Тем не менее, считает Руслан Бортник, сейчас, как и прежде, это скорее не-власть, чем оппозиция.
Как сообщала Politeka, Спиридонов рассказал, что Зеленский хочет видеть во главе списка «Слуги народа» новые лица.
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Также Politeka писала, что Гайдай рассказал о проблемах нынешнего государственного аппарата в Украине.