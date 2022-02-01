Об этом говорится в письме ОП «Укрметаллургпром» к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать подписанию соглашения о свободной торговле с Турецкой Республикой в ближайшее время, пишет РБК.
Как сказано в письме, предприятия украинской металлургической отрасли заинтересованы сохранить существующие и расширить новые возможности для экспорта металлопродукции в Турцию, но при этом - не допустить увеличения экспорта дефицитной и стратегически важной для отрасли сырья – металлолома.
Следует также отметить, что увеличение использования лома украинскими предприятиями также является стратегически важным, учитывая необходимость обеспечения дальнейшего сокращения выбросов СО2 в металлургии.
«Согласно информации, предоставленной Министерством экономики Украины, проект Соглашения о Зоне Свободной Торговли между Украиной и Турцией предусматривает четкое разграничение товаропотоков между теми, ввозимых Турцией в режиме переработки (то есть без пошлин) и для потребления на внутреннем рынке, что сохраняет за Украиной право применять экспортные пошлины на металлолом, а также предусматривает, что Турция частично открывает свой внутренний рынок для металлопродукции из Украины. Подписание соглашения с такими параметрами будет способствовать развитию экспортного потенциала отрасли и экономики Украины в целом», - подчеркивают в ОП.
В Ассоциации напоминают: украинская металлургическая отрасль является экспортоориентированной, около 80% продукции отгружается на экспорт. В 2020 году экспорт металлопродукции из Украины составил 18,5 миллионов тонн, на сумму более $7,6 млрд. При этом на Турцию пришлось 12,1% экспорта (2,38 млн тонн).
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Поэтому промышленники призывают президента Зеленского посодействовать тому, чтобы Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой было подписано в ближайшее время с учетом указанных выше особенностей металлопродукции и металлолома.