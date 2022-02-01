Во время встречи советников "нормандской четверки" в Париже 26 января к украинским властям был выдвинут ряд новых условий, в частности, в ультимативной форме требуется осуществить ряд кадровых изменений в руководстве дипломатической сферы и сферы безопасности. Об этом передает "ПОШТАР-ІНФО", пишет День.

Как сообщают СМИ, требование касается всех, кто публично отрицал возможность прямых переговоров Украины с т.н. "народными республиками" ОРДЛО. Также безусловному увольнению должны подлежать и все, кто участвовал в боевых операциях в зоне ООС или против российских спецслужб.

Названы фамилии министров Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова и экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша, который стал советником Залужного. Николай Балан, также находившийся в этом списке, уже уволился с должности главы Нацгвардии из-за трагедии в Днепре.

Отмечается, что ультиматум касается практически ястребов от дипломатии и силового блока. Тех, кто четко и недвусмысленно высказался против любых форм переговоров с российскими марионеточными администрациями. И тех, у кого, по мнению россиян, "на руках кровь братского народа Донбасса".

Ультиматум, казалось бы, имеет императивную форму и ограниченное время действия. И является предпосылкой для начала деэскалации.