Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.
В публикации отмечается, что в военном обучении, которое состоялось в эти выходные по инициативе Общественного штаба обороны и лидера Национального Корпуса Андрея Билецкого, приняло участие более 300 участников. «Профессиональные инструкторы с боевым опытом проводили тренировки для киевлян с разным уровнем подготовки», - сообщает Telegram.
Здесь же добавляется, что участники мероприятия учились обращаться с оружием, посещали занятия по медицине и тактике, проходили полосу препятствий, тренировались вести бой в городе и отрабатывали технику ведения засады.
Как подчеркнуто в сообщении, в условиях угрозы полномасштабной войны со стороны РФ каждый украинец должен быть готов защищать себя, свою семью и дом. «Следующее обучение пройдет в Киеве уже на этой неделе, 6 февраля», - добавляется в публикации.
Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, как сегодня работают украинские исследовательские центры оборонного комплекса.
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Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса провели открытую военную подготовку в Киеве и заявили, что украинцы должны уметь защищаться.