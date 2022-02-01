30 января в столице Украины прошло обучение гражданской обороны в рамках программы «Не паникуй! Готовься!», который был инициирован Общественным штабом обороны и Андреем Билецким.

Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.

В публикации отмечается, что в военном обучении, которое состоялось в эти выходные по инициативе Общественного штаба обороны и лидера Национального Корпуса Андрея Билецкого, приняло участие более 300 участников. «Профессиональные инструкторы с боевым опытом проводили тренировки для киевлян с разным уровнем подготовки», - сообщает Telegram.

Здесь же добавляется, что участники мероприятия учились обращаться с оружием, посещали занятия по медицине и тактике, проходили полосу препятствий, тренировались вести бой в городе и отрабатывали технику ведения засады.

Как подчеркнуто в сообщении, в условиях угрозы полномасштабной войны со стороны РФ каждый украинец должен быть готов защищать себя, свою семью и дом. «Следующее обучение пройдет в Киеве уже на этой неделе, 6 февраля», - добавляется в публикации.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, как сегодня работают украинские исследовательские центры оборонного комплекса.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса провели открытую военную подготовку в Киеве и заявили, что украинцы должны уметь защищаться.