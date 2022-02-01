Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай.24».

«Нельзя говорить, что все рейтинги украинских политиков «нарисованы». Конечно, и верить всем рейтингам тоже нельзя – в этой области существуют десятки компаний типа «Рога и копыта». Но некоторым социологическим компаниям определённо можно доверять – результаты их опросов практически полностью совпадают с результатами выборов. Однако существует ещё один нюанс: у политика может быть достаточно высокий, и при этом настоящий рейтинг, 8-10 процентов. Но если при этом вокруг него не будет достаточно серьёзных и узнаваемых фигур, то на выборах он провалится в пустоту», - говорит Руслан Бортник.

Он также прокомментировал результаты последних опросов.

«В основе соотношение рейтингов Зеленского и Порошенко не меняется, меняются детали. Мы видим, что сейчас власть снова начала проседать. Напомню, что в феврале 2021 года рейтинг Зеленского тоже упал, Порошенко и Бойко его почти догнали, а партия «Слуга народа» была на 3-4 месте. А потом рейтинги власти снова стали улучшаться, и после празднования Дня Независимости достигли пика. Рейтинг власти меняется волнообразно, но эти изменения не принципиальны», - считает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, как Россия сумела воспользоваться событиями в Казахстане.

Также Politeka сообщала, что Бортник объяснил, почему Запад не мешает украинским властям преследовать Порошенко.