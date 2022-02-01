Политический обозреватель Ирина Гаврилова назвала заявление МВД о якобы раскрытии заговора и предотвращении массовых беспорядков "очередным фиаско нынешней власти".
Об этом эксперт заявила на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українські новини".
"Провалились попытки притащить за уши Россию – ни одного доказательства так и не было предъявлено. Заявлялось о целой группе провокаторов, а задержаны лишь несколько человек. Более того, оказалось, что задержанный "организатор" - известный авантюрист, обласканный в свое время Аваковым и Порошенко, награжденный Петром Алексеевичем орденом "За заслуги", - написала Гаврилова.
По словам эксперта, Президент Украины Владимир Зеленский, "возможно, действительно боится радикалов, боится нового "Майдана".
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"Но попытки запугать все общество, сплотить народ вокруг теряющей популярность власти явно не удались. Никто не поверил, и никто не испугался. Власть трусит, боится своего народа, действует теми же методами, которыми действовал Порошенко – пытается нагнетать истерику, пугать внешней угрозой. Но это не поможет, финал будет таким же, как у Порошенко", - подчеркнула Ирина Гаврилова.