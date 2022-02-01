Политический обозреватель Ирина Гаврилова назвала заявление МВД о якобы раскрытии заговора и предотвращении массовых беспорядков "очередным фиаско нынешней власти".

Об этом эксперт заявила на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українські новини".

"Провалились попытки притащить за уши Россию – ни одного доказательства так и не было предъявлено. Заявлялось о целой группе провокаторов, а задержаны лишь несколько человек. Более того, оказалось, что задержанный "организатор" - известный авантюрист, обласканный в свое время Аваковым и Порошенко, награжденный Петром Алексеевичем орденом "За заслуги", - написала Гаврилова.

По словам эксперта, Президент Украины Владимир Зеленский, "возможно, действительно боится радикалов, боится нового "Майдана".

"Но попытки запугать все общество, сплотить народ вокруг теряющей популярность власти явно не удались. Никто не поверил, и никто не испугался. Власть трусит, боится своего народа, действует теми же методами, которыми действовал Порошенко – пытается нагнетать истерику, пугать внешней угрозой. Но это не поможет, финал будет таким же, как у Порошенко", - подчеркнула Ирина Гаврилова.