ТЭС ДТЭК Энерго за 10 месяцев 2021 года перечислили в государственный и местные бюджеты более 1,1 млрд грн экологического налога.

Об этом свидетельствуют данные издания «Слово и дело», пишет Главком.

Общие поступления в бюджет от экологического налога за этот период составили 4 млрд грн.

На втором месте после ДТЭК по количеству уплаченных средств оказался "Энергоатом" - с суммой платежей 783 млн грн.

Государственное предприятие «Центрэнерго» уплатило в бюджет чуть более 392 млн грн.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Бурштынская ТЭС за последние 5 лет инвестировала в екомодернізацію 372 млн грн.