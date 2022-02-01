Об этом свидетельствуют данные издания «Слово и дело», пишет Главком.

Общие поступления в бюджет от экологического налога за этот период составили 4 млрд грн.

На втором месте после ДТЭК по количеству уплаченных средств оказался "Энергоатом" - с суммой платежей 783 млн грн.

Государственное предприятие «Центрэнерго» уплатило в бюджет чуть более 392 млн грн.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Бурштынская ТЭС за последние 5 лет инвестировала в екомодернізацію 372 млн грн.

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