Об этом свидетельствуют итоги тендера Службы автомобильных дорог Закарпатской области, прошедшего на ProZorro, пишет РБК.

Кроме ПБС в тендере участвовала еще одна компания – ШБУ-77. Разница между ценовыми предложениями двух фирм снова оказалась ниже 1%.

Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.

Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.

Кроме ПБС еще одним фаворитом «Большой стройки», близким к Коломойскому, является компания Хмельницкое ШБУ-56, принадлежащее депутату «За Майбутнє» Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным «Наших Грошей», заработала на «Большой стройке» 5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее