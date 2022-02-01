Офис Президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов.

Об этом заявил руководитель исполкома «УДАРа Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в условиях угрозы российского наступления, как никогда важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. Сейчас нужно усиливать территориальную оборону, а не ослаблять местную власть. Но вместо того, чтобы усиливать терроборону и заботиться о защите людей, руководство государства продолжает целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и выстраиванию жесткой вертикали власти», - заявил он.

Палатный отметил, что не прекращаются обыски в Чернигове и политическое давление на мэра Владислава Атрошенко перед выборами в 206-м округе. Продолжается давление на киевскую власть с использованием силовых органов, по надуманным делам.

«31 января заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение якобы за бездействие по делу о заводе «Радикал», хотя Антимонопольный комитет запретил тратить средства столичного бюджета на это частное предприятие. Пренебрегая Конституцией и законами, Кабмин начал увольнять глав районных администраций Киева без учета позиции мэра столицы», - приводит примеры Палатной.

Руководитель исполкома «УДАРа» призвал объединить усилия против внешнего врага, а не воевать с политическими оппонентами и местными властями.

«Офис Президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов. Власть не имеет права действовать по принципу: «Если ты не прислуга, значит, враг». Враг сегодня у нас один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. В сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Мы сильны, когда мы вместе!» – подчеркнул Артур Палатный.