Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий прокомментировал состояние украинских исследовательских центров и мощностей, связанных с комплектом обороны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам лидера Нацкорпуса, с каждым годом стоимость «Большого строительства» растет вдвое, вместо этого он задает вопрос об оружии, ВПК и территориальной обороне. «А оружие нам американцы «подарят» – их почему-то наш суверенитет беспокоит больше, чем Зеленского», - отмечает Андрей Билецкий.

Как он рассказывает, учитывая нехватку денег на отопление, Николаевский УПК «Заря»-«Машпроект», где проектируют газовые турбины для морских судов, газотранспортных магистралей и электроэнергетики, приходится переводить на соцрежим. «Главный производитель новых РЛС в Украине УПК «Искра» приостанавливает свою работу», -добавляет лидер Нацкорпуса.

К тому же, отмечает он, Минобороны уже отказалось выполнять заказы, а это значит, что исследовательско-конструкторские работы прекращаются и отменяется ДОЗ.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что любой человек в Украине не сможет назвать точную дату наступления РФ.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса провели открытую военную подготовку в Киеве и заявили, что украинцы должны уметь защищаться.

https://t.me/BiletskyAndriy/2743