Футуролог Алексей Толкачев высказался о развертывании возможной полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время, а также поразмышлял над причинами такого развития событий.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Эксперт убежден, что полномасштабной российско-украинской войны не избежать и на это есть ряд причин. В частности, говорит он, для россиян битва за Украину и Киев буквально сакральна. «Для России это хроническая болезнь: раз в сто лет завоёвывать Украину», -подчеркивает Алексей Толкачев. Следовательно, констатирует он, война неизбежна, поскольку просто взять и перенести Украину в какое-то безопасное место не получится.

Как объясняет гость программы, именно в Украине находятся корни всего российского, в том числе и идентичности, без которой не может существовать «русский мир». Кроме этого, добавляет он, РФ нужно самоутвердиться и преодолеть свой комплекс неполноценности, она не столько хочет быть, сколько сдаваться. «Украина – это сакральная жертва на алтарь российского самолюбия. Если в Украине Россия обломает зубы, то это приведет к её развалу изнутри», - рассуждает Алексей Толкачев.

Следовательно, констатирует он, Россия должна продолжать свою экспансию, чтобы сохраниться. К тому же, отмечает футуролог, еще до начала войны российская пропаганда уже начала работать над образом Украины как врага. «Беларусь она уже практически проглотила – беззвучно и без лишнего пафоса, но Украина – иное дело», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что полномасштабного вторжения в Украину, как во время Второй мировой войны, не будет.

Также Politeka писала о том, что Друзенко дал свою оценку военному потенциалу Украины и готовности государства сопротивляться агрессии со стороны России.

https://youtu.be/4u2-OF3gh9E