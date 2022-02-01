Футуролог Алексей Толкачев высказался о развертывании возможной полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время, а также поразмышлял над причинами такого развития событий.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
Эксперт убежден, что полномасштабной российско-украинской войны не избежать и на это есть ряд причин. В частности, говорит он, для россиян битва за Украину и Киев буквально сакральна. «Для России это хроническая болезнь: раз в сто лет завоёвывать Украину», -подчеркивает Алексей Толкачев. Следовательно, констатирует он, война неизбежна, поскольку просто взять и перенести Украину в какое-то безопасное место не получится.
Как объясняет гость программы, именно в Украине находятся корни всего российского, в том числе и идентичности, без которой не может существовать «русский мир». Кроме этого, добавляет он, РФ нужно самоутвердиться и преодолеть свой комплекс неполноценности, она не столько хочет быть, сколько сдаваться. «Украина – это сакральная жертва на алтарь российского самолюбия. Если в Украине Россия обломает зубы, то это приведет к её развалу изнутри», - рассуждает Алексей Толкачев.
Следовательно, констатирует он, Россия должна продолжать свою экспансию, чтобы сохраниться. К тому же, отмечает футуролог, еще до начала войны российская пропаганда уже начала работать над образом Украины как врага. «Беларусь она уже практически проглотила – беззвучно и без лишнего пафоса, но Украина – иное дело», - подчеркивает эксперт.
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Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что полномасштабного вторжения в Украину, как во время Второй мировой войны, не будет.
Также Politeka писала о том, что Друзенко дал свою оценку военному потенциалу Украины и готовности государства сопротивляться агрессии со стороны России.