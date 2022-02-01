Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, насколько и почему вырастут платежи для украинцев в 2022 году и какие тарифы ожидают население и предпринимателей в новом году.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко рассказала, что по решению Верховного суда вернулись доплаты за температурные коэффициенты, и оно обязывает украинцев платить те суммы, которые им насчитают дополнительно. По ее словам, теперь облгазы будут иметь право насчитывать дополнительные суммы за предыдущие годы, из-за чего нас ожидает не просто повышение цены на газ и обязанность платить за «долги» прошлых лет.

«Тариф на электроэнергию действует только до 31 марта – а с 1 апреля должен запуститься "рынок электроэнергии". То есть, будет так же, как и с газом – свободная цена на электроэнергию для населения. И вот как раз после этого цена на электроэнергию взлетит катастрофически», - заявила Любовь Рыбалко.

Она напомнила, что бизнес уже платит по новым тарифам: тепло для него стоит раза в три дороже, а электроэнергия – 6 гривен, а не 1 гривна 68 копеек, как для населения. По ее словам, все эти возросшие затраты бизнеса на услуги ЖКХ ложатся в себестоимость продукции, которую он продает, из чего неизбежно следует рост цен на все товары, и за все это платим мы с вами. Поэтому, считает журналистка, можно заявлять, что тарифы повысили для всех.

«Тем временем с апреля, как уже стало понятно, население тоже ждут новые тарифы. Ведь у нас появится новый рынок – рынок обслуживания жилья. После запуска рынка уже будут не тарифы, которые чем-то ограничены, а просто цена обслуживания многоквартирных домов. В апреле станут выше и тарифы за свет, и за газ. Это требование МВФ. Будет свободная цена на электроэнергию и свободный рынок газа», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка отметила, что в этом году украинцы будут платить дважды: по тарифам, которые насчитывают им, плюс уже оплачивают рост тарифов для бизнеса, который приводит к подорожанию всех продуктов, услуг и товаров.

«Появляются какие-то новые требования, как сейчас, например: платить за газ за прошлые годы. А потому еще что-то обязательно придумают. Поэтому этот год однозначно будет непростым тарифным годом», - считает Любовь Рыбалко.

Как сообщала Politeka, Рыбалко рассказала о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине.

Также Politeka писала, что Рыбалко рассказала, какими могут быть темпы и причины инфляции в 2022 году.

https://youtu.be/a3WYBWh-TYk