Астролог Наталия Верхуша рассказала, что такое Соляр, из чего он состоит и можно ли что-то изменить в годовом Соляре.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Гороскоп рождения – это наш астрологический паспорт, то как ми родились. Там зафиксировано все наши планеты, где они стоят, и как они взаимодействуют между собой. Для того, чтобы это раскрыть, у нас происходят движения планет по нашему гороскопу, и вот это движение используется в методах прогноза. Соляр – это наш новый год рождения и астрологи по нему смотрят, чем он может быть наполнен, на что стоит обратить внимание и какие сферы будут задействованы. Соляр дает общее понимание как вы будете проживать свой новый солнечный год жизни», - рассказала Наталия Верхуша.

Астролог сказала, что метод прогрессии – это то, какие у человека могут происходить внутренние процессы, эмоциональные переживание и готов ли человек к чему-то новому. Методы прогрессии могут быть как гармоничными, сообщила она, так и напряженными. Гармоничный метод прогрессии, считает она, это когда человеку радостно, хорошо и он готов к новым свершениям. Если напряженный метод прогрессии, подчеркнула она, то у человека будет что-то все время не так, и он начнет думать, что началась черная полоса.

«Есть также метод транзитов, и он отображает уже внешние события. И последний метод прогноза – это дирекции, и они ставят задачи где-то на 2-3 года именно те, которые для вас в этот период самые глобальные. Обычно к астрологу обращаются, когда в жизни назревают перемены, или когда человек выходит на более высокий уровень развития и сама Вселенная ему посылает помощника. Но должно быть понимание того, что астролог за кого-то его вопросы не решит, потому что должен всегда решать сам человек. Астролог смотрит натальную карту и направляет человека, куда ему нужно двигаться», - резюмировала Наталия Верхуша.

Как сообщала Politeka, Мусалян рассказала, что февраль – это период активных действий, когда приходит время осуществить все отложенные действия.

Также Politeka писала о том, что Лупий объяснила, в чем разница между работой с таро и рунами.