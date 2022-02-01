Укрзализныця в критическом состоянии из-за коррупции, непрофессионализма менеджмента и бездействия власти.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК по расследованию ситуации в УЗ Константин Бондарев, пишет Главком.

"За год была проведена очень глобальная работа по тому, чтобы изучить все проблемы, которые есть в Укрзализныце. А напомню, она дает убытки нам с вами 10 миллиардов минимум ежегодно. Мы с вами являемся владельцами той компании, которую надо дотировать из ваших с нами Карманов», - рассказал Бондарев в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, нынешняя кризисная ситуация в УЗ стала следствием безумной коррупции и непрофессиональных действий руководства, которое постоянно меняется.

"Представьте себе, за последние 5 лет 90% менеджмента – это временно назначенные люди, которые ожидают, возобновят и пролонгируют им контракт, или уволят. Почему они должны работать?"- пояснил Бондарев.

Он подчеркнул: убыточные пассажирские перевозки УЗ постоянно дотируются благодаря прибыльным грузовым, в то время как в развитых европейских странах пассажирские перевозки дотирует государство. Поэтому Украинская железная дорога постоянно получает огромные убытки и не имеет возможностей для инвестиций в развитие.

«Во всех странах мира дотируют из бюджета перевозки рабочей силы фактически, перевозку пассажиров, доставку их до рабочих мест, потому что это выгодно для государства. Затем они платят налоги. У нас этого не происходит», - рассказал Бондарев.

Депутат также напомнил, что по выводам парламентской следственной комиссии в Укрзализныце выявлены значительные коррупционные нарушения, однако никаких выводов по итогам депутатского расследования власть до сих пор не сделала.

«Те выводы, которые мы предоставляли по итогам 6 месяцев, к сожалению, никто не услышал. Никто-это правительство я имею в виду, которое должно было как-то отреагировать. А также безумный уровень коррупции, на которую не реагируют, к сожалению, правоохранители», - констатировал Бондарев.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибылей «Укрзализныци» от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходуются на содержание непрофильных активов и разворовываются.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.