Проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания", который подготовило Министерство инфраструктуры Украины, угрожает стране потерелей линейного судоходства, падением экспорта и обрушением курса гривны.

Об этом идет речь в материале на сайте Обозреватель.

«Грузоперевозки на линиях заграничного плавания стали более-менее активно развиваться только в последние несколько лет. В 2015 году Мининфраструктуры упростило процедуру и механизм получения подтверждения регистрации линий в соответствии с международными нормами. И на сегодня в Украине действуют около двух десятков линий судоходства», - поясняет издание.

Сейчас же регистрации этих линий собираются значительно усложнить, что может привести к тому, что некоторые линии попросту исчезнут.

«Потеря отдельных направлений плавания обернется падением конкурентоспособности, а в худшем случае – обвалом экспорта в целом. Баланс торговли нарушается, возникает дефицит валюты и, как следствие, – падение курса гривни», - подчеркивает издание.

Напомним, Министерство инфраструктуры собирается изменить порядок регистрации линий заграничного плавания. Новый порядок, по словам отраслевых экспертов и участников рынка, делает регистрацию практически невозможной, так как условия, которые выдвигает ведомство, попросту невозможно выполнить.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ – это свидетельство того, что ведомство умножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую