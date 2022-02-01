Об этом идет речь в материале на сайте Обозреватель.
«Грузоперевозки на линиях заграничного плавания стали более-менее активно развиваться только в последние несколько лет. В 2015 году Мининфраструктуры упростило процедуру и механизм получения подтверждения регистрации линий в соответствии с международными нормами. И на сегодня в Украине действуют около двух десятков линий судоходства», - поясняет издание.
Сейчас же регистрации этих линий собираются значительно усложнить, что может привести к тому, что некоторые линии попросту исчезнут.
«Потеря отдельных направлений плавания обернется падением конкурентоспособности, а в худшем случае – обвалом экспорта в целом. Баланс торговли нарушается, возникает дефицит валюты и, как следствие, – падение курса гривни», - подчеркивает издание.
Напомним, Министерство инфраструктуры собирается изменить порядок регистрации линий заграничного плавания. Новый порядок, по словам отраслевых экспертов и участников рынка, делает регистрацию практически невозможной, так как условия, которые выдвигает ведомство, попросту невозможно выполнить.
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