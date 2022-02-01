Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян во время дискуссии рассказала, что в системе МВД запланировано достаточное количество тактических занятий.

Она рассказала о гибридных атаках для расшатывания ситуации в Украине, которым противостоит МВД.

Во время круглого стола участники обсудили пути сотрудничества Украины и ее западных партнеров в контексте очередной русской угрозы – потенциально серьезный удар по интересам НАТО, ЕС и США. Основная часть вопросов касались сдерживания Российской агрессии и укрепления сектора безопасности Украины.

"Сегодня мы в значительно лучше подготовлены к угрозам, в том числе гибридным, чем были в 2014 году. Хочу отметить, что в системе МВД запланировано достаточное количество тактических занятий. Это касается и усиления боеготовности на северной границе, и противодействия миграционному кризису. Более того мы понимаем, как реагировать и как действовать на разного рода гибридные атаки. Вчерашние задержания стали хорошим тому примером”, - отметила Мэри Акопян во время своего выступления.

Заместитель министра внутренних дел М. Акопян также выразила надежду, что до конца 2022 года инженерно-техническое оборудование объектов участков украинско-белорусской и украинско-российской границы будет выведено на новый уровень способности и модернизации. В Государственном бюджете этого года уже заложены соответствующие средства. Кроме того, помощь также будет оказана партнерами Украины.

Организаторами конференции выступили Евразийский Центр Атлантического Совета и Ялтинская Европейская Стратегия. Спикерами круглого стола стали бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пфайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович, бывший посол США в РФ и заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу и другие международные эксперты.