Астролог Влад Росс заявил, что год черного водяного Тигра начинается с первого февраля, а также рассказал, чего ждать от этого месяца.

Об этом он рассказал в программе «Осенний прогноз».

По словам астролога, год синего, черного водяного Тигра начнется именно 1 февраля в новолуние. В этот день он советует загадывать заветные желания, тогда можно рассчитывать, что в течение года они воплотятся. «Желательно в этот день зажигать свечи, принимать контрастный душ, медитировать и в 7 часов 46 минут нужно проецировать наибольшую удачу вашего будущего», - объясняет Влад Росс.

В общем, говорит он, в феврале начнется довольно гармоничный период, поскольку ретроградный Меркурий заканчивается и теперь люди смогут делать покупки. «В феврале очень хорошо делать долговременные крупные покупки», - подчеркивает астролог. Он отмечает, что с ретроградного движения в директную зону Меркурий перейдет 5 февраля, то есть до этого времени следует все еще воздерживаться от покупок, заключения сделок, смены работы. С другой стороны, добавляет Влад Росс, этот период все еще подходит для обновления старых связей и поисков чего-то нового в реализации.

Он рассказывает, что в феврале у людей будет много возможностей, например, для изучения новых языков. Особенно астролог советует приступить к изучению нового языка с 15 февраля, потому что тогда Меркурий покидает Козерога и входит в Водолея. Именно после этого, подчеркивает он, следует начинать серьезно заниматься обучением, повышением квалификации, приобретать профессиональные знания и сдавать экзамены. «Но между 23 и 26 февраля будет очень жесткий аспект травмоопасности, потому что будет жесткий квадрат между Меркурием и Ураном», - предупреждает Влад Росс.

В целом же вторая половина февраля, отмечает он, это благоприятное время для объединения людей и создания сообществ. «Также всем советую во второй половине февраля открывать Youtube-каналы, инстаграмы, и они могут вас прославить», - подчеркивает астролог. Он объясняет, что вхождение Меркурия в Водолея как раз и дает эти новые возможности.

Как сообщала Politeka, Диденко посоветовала ничего не делать 23, 24 и 25 февраля, поскольку эти дни будут тяжелыми.

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