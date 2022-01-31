Об этом идет речь на официальном сайте Национального Корпуса.
Как рассказывается в публикации, участие в этой военной подготовке приняло более 300 человек и преимущественно это простые украинцы, которые понимают, что в условиях возможного наступления российских войск нужно уметь защищаться. «Как и в 2014 году мы оказываемся в ситуации, когда защищать собственный дом нам приходится собственноручно», - подчеркивает ветеран войны с РФ Максим Зайченко.
На сайте указано, что участников обучения разделили по уровню их подготовки, чтобы эффективнее провести мероприятие. А на тренировках, добавляется в публикации, участники посетили занятия по медицине, тактике, ведению боя в городе, прошли инструктаж по обращению с оружием и полосу препятствий, а также отрабатывали техники засад. Согласно словам организатора, это обучение является только одним из многих мероприятий всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!». «Поэтому подобные тренировки по подготовке населения к защите от оккупантов будут проходить во многих городах Украины. Следите за анонсами на наших ресурсах», - говорится в публикации.
Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин подчеркивает, что сегодня перед Украиной стоит много угроз: в частности, речь идет о войсках РФ на границе и решении Беларуси в случае войны поддержать российскую сторону. «И, к сожалению, речь идет о не совсем адекватных действиях сегодняшней власти», - добавил он во время военной подготовки.
Максим Зайченко отмечает, что Украина в 2014 году и сейчас имеет существенное отличие – это наличие более 400 тысяч участников боевых действий, ветеранов войны с РФ. «И сегодня именно ветераны являются движущей силой сопротивления», - подчеркивает он.
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Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что никто в Украине не сможет назвать точную дату наступления РФ.
Также Politeka писала, что Билецкий рассказал, как сегодня работают украинские военные заводы.