Журналистка Виктория Панченко высказалась о законе «Об электронных коммуникациях», который начал действовать с 2022 года, и объяснила, действительно ли теперь украинцы должны привязывать свои SIM-карты к паспортным данным.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Как отмечает журналистка, 1 января 2022 года начал действовать Закон Украины «Об электронных коммуникациях». После этого, рассказывает она, начала распространяться информация, что абоненты всех мобильных операторов Украины в обязательном порядке должны до 1 января 2025 привязать свои SIM-карты к паспортным данным. «Регистрация SIM-карт по паспорту даст возможность мобильным операторам защищать украинских абонентов от мошенников. Если смартфон используется для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы мошенник не смог его украсть», - объясняет Виктория Панченко.

Иначе, добавляет она, согласно этой информации, после 1 января 2025 года поставщики электронных коммуникационных услуг вправе остановить предоставление связи и интернета всем, кто не провел эту идентификацию по паспорту или не подписал договор. Все это, подчеркивает журналистка, вызвало волнение в обществе, поскольку есть риск остаться без связи и интернета.

Тем не менее, объясняет она, согласно этому закону, украинцы не обязаны предоставлять персональные данные мобильным операторам, а только имеют право. Чтобы не быть голословной, Виктория Панченко ссылается на нормы, по которым услуги предоставляются пользователю обезличенно согласно правилам получения и предоставления электронных коммуникационных услуг, а также условия предоставления услуг, которые устанавливает поставщик электронных коммуникационных услуг. «Это обязательство возникает только тогда, когда нужно перевыпустить номер телефона в случае его утраты. Хотя и здесь у вас есть право приобрести новый номер телефона без личной идентификации», - отмечает она.

Как рассказывает журналистка, благодаря этому мошенники больше не будут перевыпускать телефонные номера граждан без персональных данных и идентификации. «То есть оператор не имеет права перевыпустить потерянную симку без паспорта пользователя», - подчеркивает она. В то же время Виктория Панченко отмечает, что эта схема действительно была значительно распространена и благодаря ей похитили массу телефонных номеров.

В целом же она оценивает Закон неоднозначно: «Вроде бы хорошая инициатива, но осадочек о тотальном контроле все-таки остается». Тем не менее, констатирует Виктория Панченко, блогеры и журналисты действительно неправильно поняли нормы закона и посеяли в обществе панику, мол, всем придется обязательно покупать телефоны и переводить номера на контракт. Она же подчеркивает, что действительно все не так.

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