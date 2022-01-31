Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».

«Нам нужен другой государственный аппарат, который был бы небольшим, эффективно работал и тогда была бы совсем другая архитектура власти, где основной властью является местное самоуправление, а не Банковая с «Грушевским», - сказал Сергей Гайдай.

По мнению эксперта, украинские власти не стремятся к изменениям в государственном аппарате Украины и продолжают пользоваться той системой, которая нам досталась от советской Украины в наследие.

«Основа власти может быть в общине. До сих пор нет реальной реформы децентрализации и создания эффективного украинского самоуправления. К сожалению, пока к власти настоящая элита не пришла не потому, что в украинском обществе нет таких людей, которые могут быть элитой, а потому, что в украинском обществе не существует эффективных технологий, когда реальная элита может себе позволить побороться с деньгами, которые имеет для избирательного процесса правящий класс», - подчеркнул Сергей Гайдай.

По словам эксперта, в Украине существует настоящая интеллигентная элита, но у нее нет для выборов тех ресурсов, которые имеет нынешняя власть, поэтому элита не попадает во власть и страна продолжает жить по старой системе, которой руководствуется наше нынешнее правительство.

Как сообщала Politeka, Светлана Кушнир рассказала об опасности двойного гражданства для Украины.

Также Politeka публиковала мнение Сергея Гайдая: В новый Майдан я не верю, особенно если его организатором будет Порошенко.