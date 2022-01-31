Руководитель Черкасской ОГА Александр Скичко намерен оставить пост, сосредоточившись на развитии семейного бизнеса.
Об этом написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.
«Кажется, артисту разговорного жанра Александру Скичко надоело трудиться на благо родины, и он намерен покинуть пост главы Черкасской ОГА, который занимает с января прошлого года. По информации моего источника в ОП, разговор с президентом на эту тему у него уже состоялся, и отставка, инициированная самим Скичко, ожидается в ближайшее время», - сообщил эксперт.
Планируется, что с марта Скичко станет управляющим партнером развлекательного центра Cuba Camp, расположенном на Трухановом острове в Киеве. Этот бизнес принадлежит его тестю, миллионеру Леониду Юрушеву.
«Если кто забыл, Юрушев – это тот самый, который владеет киевскими Intercontinental и Fairmont Grand Hotel», - заметил Голобуцкий.
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По его словам, семья Юрушева-Скичко имеет «наполеоновские планы» по развитию Cuba Camp в летнем сезоне 2022 года.
«Там намерены открыть детские горки, зону барбекю и много других аттракций, на которых можно хорошо заработать. Видимо, быть чиновником оказалось не так интересно и главное не так прибыльно, как партнером в теплом домашнем бизнесе», - заключил Голобуцкий.