Евгений Енин пообещал, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела.

Первый замглавы МВД Евгений Енин на своей странице в Facebook сообщил о начале работы комиссии, которая будет расследовать трагедию со служащими Нацгвардии, произошедшую на прошлой неделе в Днепре.

"Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, что привели к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", - отметил первый замминистра.

По словам Енина, в состав комиссии вошли представители различных отделов, секторов и направлений.

При этом он привел список задач, над которыми будут работать расследователи:

проверка реагирования на жалобы к руководителям в/ч;

проверка соблюдения порядка хранения, обращения и выдачи оружия в указанной в/ч;

выяснение фактов обращений военнослужащих этой в / ч в медицинские учреждения и установление причин этих обращений;

выявление возможных внеуставных отношений;

анонимное анкетирование военнослужащих, которые могут помочь установить нарушение уставных отношений и выяснить реальный морально-психологический климат в коллективе;

проверка подходов к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контроля за этими процессами со стороны руководства НГУ.

Евгений Енин пообещал, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он будет сообщать о ходе расследования.