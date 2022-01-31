Первый замглавы МВД Евгений Енин на своей странице в Facebook сообщил о начале работы комиссии, которая будет расследовать трагедию со служащими Нацгвардии, произошедшую на прошлой неделе в Днепре.
"Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, что привели к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", - отметил первый замминистра.
По словам Енина, в состав комиссии вошли представители различных отделов, секторов и направлений.
При этом он привел список задач, над которыми будут работать расследователи:
- проверка реагирования на жалобы к руководителям в/ч;
- проверка соблюдения порядка хранения, обращения и выдачи оружия в указанной в/ч;
- выяснение фактов обращений военнослужащих этой в / ч в медицинские учреждения и установление причин этих обращений;
- выявление возможных внеуставных отношений;
- анонимное анкетирование военнослужащих, которые могут помочь установить нарушение уставных отношений и выяснить реальный морально-психологический климат в коллективе;
- проверка подходов к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контроля за этими процессами со стороны руководства НГУ.
Евгений Енин пообещал, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он будет сообщать о ходе расследования.