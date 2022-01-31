Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога - это смерть души.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога - это смерть души. Без благодатной связи со своим Создателем душа мертвеет, стает не способной к переживанию духовной радости ни в земной жизни человека, ни в посмертном своем существовании. И не так уж важно, на сколько категорий разделяются эти грехи - на семь или на восемь», - объяснил отец Андрей.

По его словам, гораздо важнее помнить о той страшной опастности, которую таит в себе любой такой грех, и всячески стараться избегать этих смертоностных ловушек.

«А еще, знать, что даже для согрешивших таким грехом остается возможность спасения», - добавил священник.

Иерей Андрей Кобылецкий привел слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Впадший в смертный грех да не впадает в отчаяние! Да прибегает к врачевству покаяния, к которому призывается до последней минуты его жизни Спасителем, возвестившим во Святом Евангелии: «верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Но бедственно пребывать в смертном грехе, бедственно - когда смертный грех обратится в навык!»

«Преподобный Исаак Сирин сказал еще определеннее: «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного», - подчеркнул священник.