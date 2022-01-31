Министерство внутренних дел не предоставило доказательств связи лиц, якобы планировавших в Украине массовые беспорядки, с внешними силами.

Об этом написал в своем ФБ политический эксперт Дмитрий Марунич.

«Очередные «перемоги» на марше, - говорится в его комментарии. - Не рассеялись еще пороховые газы после покушения на Шефира, МВД сообщило, о «задержании матерых мятежников», якобы планировавших массовые беспорядки. Информация об этом подается под соусом внешней угрозы и внешних заказчиков. Как водится, не обошлось и без вездесущего Путина».

По словам Марунича, в МВД намекнули, что провокаторы протестов связаны с Россией. «Дальше больше: изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями непризнанных ДНР и ЛНР, - пишет эксперт. - И как обычно - ноль доказательств. А ранее глава Нацполиции Клименко официально признал, что причастность иностранных спецслужб к деяниям заговорщиков не установлена. Все это уже и не удивляет, однако, факт, что расследованием занимается МВД, а не СБУ, прямо свидетельствует об его внутреннем характере».

Политолог напомнил о том, что именно сегодня состоялся допрос экс-президента Порошенко следователями Госбюро расследований.

«В ожидании сенсаций и скандалов около ГБР собрались журналисты, присутствует полиция, - пишет Марунич. - А вот сторонников Порошенко, которые организовывали многочисленные акции протеста, как при предыдущих допросах, нету. Кто знает, может не пришли потому, что именно людей Порошенко, которые готовили митинг, и «повязала» полиция. А чтобы история не выглядела, как преследование оппозиции, и наворотили очередную историю с очередным заговором».