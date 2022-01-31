У власти есть различные экономические инициативы, однако не все они одинаково полезны для страны. Так, если стимулирование вакцинации – инициатива полезная и нужная для населения, то создание Фонда будущих поколений несет только риски.
Об этом заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса, передает Главком.
"Разные инициативы требуют разного финансирования. Например, стимулирование вакцинации – это нужно, и там не такая большая сумма. А экономический паспорт – это очень опасно», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».
Он напомнил, что аналитические и экономические центры даже опубликовали заявление, в котором призвали народных депутатов не голосовать за проект экономического паспорта, ведь он угрожает экономической безопасности Украины.
"Они сказали: Не делайте этого, это разрушает бюджет и это просто ужасный популизм (...) пока что инфляция не вышла из-под контроля, но в этом году это возможно. И надо иметь план Б, условно говоря, что будет, если цены будут очень стремительно расти», - пояснил Фурса.
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Напомним, ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что власть усиливает налоговое давление на предпринимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет, но в то же время - инициирует введение проекта об экономическом паспорте, который является откровенно коррупционным, антиконституционным и вредным для макроэкономической ситуации.
В свою очередь народный депутат Нина Южанина отметила, что через популистскую программу с экономическим паспортом, из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.