Юрист Геннадий Друзенко дал свою оценку военного потенциала Украины и готовности государства оказать сопротивление возможной полномасштабной агрессии со стороны России.

Его слова прозвучали в программе «Романенко. Беседы».

«Украина уже продемонстрировала свой огромный военный потенциал. В этом плане её можно сравнить с Израилем 1948 года. Все, кто поставляет Украине оружие – это наши друзья, ведь у нас, как и у Израиля, долгое время не было собственного оружейного производства. Прощаясь с советским прошлым, мы вместе с водой выплеснули и ребёнка – всю науку, все технологии. Если бы этого не было, мы сейчас не ходили бы с протянутой рукой и не прыгали от радости, что нам что-то подкинули. В стране вот уже восемь лет идёт война, а у нас до сих пор не восстановили производство оружия. Сам собой напрашивается вопрос, готово ли политическое руководство защищать Украину», - говорит Геннадий Друзенко.

По его словам, покорение Украины в любом случае не будет для Путина лёгкой прогулкой.

«Я думаю, в Украине 100-150 тысяч ветеранов хорошо знают, как убивать и умирать. И это – не государственная структура, она существует сама по себе. Поэтому, войдя в Украину, Россия может получить то, что СССР получил в Афганистане, только в гораздо большем масштабе», - считает Геннадий Друзенко.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал главную задачу политиков.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Друзенко, настоящая дата провозглашения независимости Украины – 1 декабря.



