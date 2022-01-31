Лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич объяснил, по каким причинам к протестам малых предпринимателей присоединяются посторонние люди, и рассказал о сегодняшних трансформациях этого движения.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, сегодня ФОПы, несмотря на свое нежелание, стали на передний край этой борьбы. Среди причин такой ситуации он называет, в частности, наличие ресурсов, ведь простые учитель, врач или наемный работник не могут ничего пожертвовать на борьбу, они все тратят на выживание, а ФОПы - могут.

Кроме этого, отмечает Сергей Доротич, у ФОПов больше возможностей. «ФОП может закрыть свой магазин или кафе и прийти на протест, в отличие от наёмного работника», - объясняет он. А наемный работник, добавляет гость программы, может потерять работу из-за участия в протесте.

Следовательно, именно поэтому, констатирует он, к протестному движению малых предпринимателей и присоединяются посторонние люди, также имеющие свои проблемы. «Да, мы выступаем за свои права и свободы, но понимаем, что они неразрывно связаны с правами других граждан», - подчеркивает Сергей Доротич.

Как он отмечает, ФОПы также прекрасно понимают, что для обеспечения своих интересов им придется разбудить все общество. «Малое предпринимательство пытаются уничтожить еще с 2010 года, ведь оно – угроза коррумпированному чиновничеству», - говорит гость программы. Тем не менее, по его мнению, жить в обществе более богатых людей лучше, чем наоборот.

Как сообщала Politeka, Доротич заявил, что с 25 января власти не совершали никаких движений в сторону малого бизнеса.

Также Politeka писала, что Шахов рассказал, кто уничтожает украинский бизнес.